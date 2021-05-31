31 мая 2021
30 мая 2021
28 мая 2021

Курганская банда обворовывает магазины за 60 секунд

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Место преступления. Челябинск, криминалист, воровство, место преступления, кража со взломом, эксперт
Похитители забирали деньги из магазинов за минуту (архивное фото) Фото:

Полицейские ищут преступную группу, которая совершила серию краж из магазинов в Кургане. Похитители забирали деньги за минуту. Об этом 1 июня сообщили представители областного УМВД.

«В Кургане зарегистрирована серия краж из магазинов, совершенная неустановленной группой лиц. <…> За минуту похитители забирали имевшиеся в торговых объектах наличные денежные средства, после чего скрывались», — рассказали представители ведомства в группе в соцсети «ВКонтакте». Злоумышленники совершали кражи в течение нескольких дней.

Сотрудники МВД отметили, что грабители ломали в магазинах окна или входные группы. В ведомстве добавили, что все магазины находились под охраной частных организаций, но преступления не были предотвращены.

По фактам краж возбудили уголовные дела. Представители полиции просят граждан, которые располагают информацией, связанной с этими преступлениями, сообщить о ней.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Курган» и в viber-канале «Курган», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...