Курганская банда обворовывает магазины за 60 секунд

Похитители забирали деньги из магазинов за минуту (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Полицейские ищут преступную группу, которая совершила серию краж из магазинов в Кургане. Похитители забирали деньги за минуту. Об этом 1 июня сообщили представители областного УМВД.

«В Кургане зарегистрирована серия краж из магазинов, совершенная неустановленной группой лиц. <…> За минуту похитители забирали имевшиеся в торговых объектах наличные денежные средства, после чего скрывались», — рассказали представители ведомства в группе в соцсети «ВКонтакте». Злоумышленники совершали кражи в течение нескольких дней.

Сотрудники МВД отметили, что грабители ломали в магазинах окна или входные группы. В ведомстве добавили, что все магазины находились под охраной частных организаций, но преступления не были предотвращены.

По фактам краж возбудили уголовные дела. Представители полиции просят граждан, которые располагают информацией, связанной с этими преступлениями, сообщить о ней.