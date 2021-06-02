Ушедшему в Совет Федерации тюменскому депутату нашли замену

Бюджетный комитет регионального парламента возглавил депутат облдумы Николай Токарчук Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Депутат тюменской областной думы Николай Токарчук назначен врио председателя бюджетного комитета регионального парламента. Решение было принято 3 июня на заседании комитета, на котором присутствовал корреспондент URA.RU. Место руководителя оказалось вакантным после того как экс-глава Дмитрий Горицикй перешел из облдумы в Совет Федерации РФ.

«Назначить врио председателя комитета по бюджету, налогам и финансам Тюменской областной думы Токарчука Николая Анатольевича», — говорится в решении, которое депутаты поддержали единогласно. Другие кандидатуры на должность не выдвигались. Токарчук будет руководить комитетом до истечения срока полномочий нынешнего созыва облдумы в сентября 2021 года.

Горицкий был избран сенатором 27 мая, после чего облдума прекратила его полномочия как регионального депутата. Экс-парламентарий является самым богатым тюменским народным избранником — за 2020 год он заработал около 850 млн рублей.