02 июня 2021
01 июня 2021

Ушедшему в Совет Федерации тюменскому депутату нашли замену

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание областной думы. Курган, пустое кресло, увольнение, триколор, флаг россии
Бюджетный комитет регионального парламента возглавил депутат облдумы Николай Токарчук Фото:

Депутат тюменской областной думы Николай Токарчук назначен врио председателя бюджетного комитета регионального парламента. Решение было принято 3 июня на заседании комитета, на котором присутствовал корреспондент URA.RU. Место руководителя оказалось вакантным после того как экс-глава Дмитрий Горицикй перешел из облдумы в Совет Федерации РФ.

«Назначить врио председателя комитета по бюджету, налогам и финансам Тюменской областной думы Токарчука Николая Анатольевича», — говорится в решении, которое депутаты поддержали единогласно. Другие кандидатуры на должность не выдвигались. Токарчук будет руководить комитетом до истечения срока полномочий нынешнего созыва облдумы в сентября 2021 года.

Горицкий был избран сенатором 27 мая, после чего облдума прекратила его полномочия как регионального депутата. Экс-парламентарий является самым богатым тюменским народным избранником — за 2020 год он заработал около 850 млн рублей.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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