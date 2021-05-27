Тюменские депутаты выбрали нового сенатора в Совет Федерации

Депутат Дмитрий Горицкий покинет областную думу чтобы занять кресло сенатора в Совете Федерации Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Депутат Тюменской областной думы Дмитрий Горицкий станет сенатором от региона в Совете Федерации. Его кандидатуру одобрили на сегодняшнем заседании думы.

«Фракция („Единая Россия“ — прим. URA.RU) представила кандидатуру Дмитрия Горицкого для наделения его полномочиями сенатора Российской Федерации от Тюменской областной думы», — об этом на очередном заседании областной думы рассказал председатель комитета по государственному строительству и местному самоуправлению Фуат Сайфитдинов. Других кандидатур на позицию сенатора заявлено не было. Трансляция заседания велась на сайте думы.

Коллеги поддержали Горицкого большинством голосов. За него проголосовали 37 из 38 депутатов.

Ранее URA.RU писало, что Дмитрий Горицкий претендует на место сенатора от Тюменской области в Совете Федерации. Он заменит скончавшегося в марте этого года Михаила Пономарева.