Нелегальную обувь нашли сотрудники таможни и Роспотребнадзора (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В крупном торговом центре Кургана пытались продать более 12 тыс. единиц обуви, одежды и парфюмерии без маркировки. Об этом 4 июня сообщили URA.RU в пресс-службе Тюменской таможни.

Нарушение зафиксировали сотрудники Тюменской таможни и Управления Роспотребнадзора по Курганской области. «Выявили порядка десяти тысяч пар детской и взрослой обуви, свыше 2,5 тысячи товаров легкой промышленности и три десятка флаконов парфюмерии с нарушениями требований по обязательной маркировке товаров», — рассказали в пресс-службе. Представители таможни отметили, что данные товары пытались продать в крупном торговом центре Кургана.

По словам начальника отдела по контролю за ввозом и оборотом товаров службы таможенного контроля после выпуска товаров таможни Сергея Ходюка товары должны были промаркировать специальным кодом DataMatrix, но на них его не было. Он добавил, что Роспотребнадзор принял решение изъять продукцию.

В мае в Курганской области задержали задержали партию контрафактных носков под брендами Adidas, Reebok и Nike. Ущерб составил в 4,5 млн рублей.

В торговом центре нашли около десяти тыс. пар обуви без маркировки Фото: пресс-служба Тюменской таможни