Максакова заявила, что ей не на что кормить маленького сына Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Оперная певица и бывший депутат Госдумы Мария Максакова пожаловалась на бедственное положение. У звезды есть только тысяча долларов, но при этом ей не на что кормить сына. В этом Максакова призналась в эфире программы «Андрей Малахов. Прямой эфир» на телеканале «Россия-1».

На шоу певица обратилась к своей 13-летней дочери от бизнесмена Владимира Тюрина — Людмиле. Она заявила, что отец пользуется девочкой. «Отец тобой пользуется, чтобы растоптать меня. Во что ты превращаешься? Я считаю деньги, у меня есть тысяча или полторы тысячи долларов на еду и все остальное. Мы с маленьким сыном бедствуем, а ты хочешь лишить нас всего. Мне не на что кормить Ваню!» — призналась артистка на телевидении.

Максакова уверена, что Людмилу настраивает против нее Тюрин. По словам певицы, до восьми лет они с дочерью были в хороших отношениях, а теперь девочка даже не хочет общаться. При этом Людмила требует подарки и алименты.

В январе в эфире программы «Новые русские сенсации» на НТВ Максакова сообщила, что тайно вернулась в Россию из Украины. В РФ экс-депутат успела устроить скандал в эфире федерального шоу. Позже выяснилось, что она вернулась для борьбы за недвижимость, в частности — за московскую квартиру. Недавно элитную квартиру экс-депутата обокрали. По ее словам, ущерб приближается к 30 миллионам рублей.