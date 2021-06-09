В Тюменской области третьеклассника наградят за тушение пожара

Пожар начался из-за загоревшегося тополиного пуха Фото: Анна Майорова © URA.RU

Девятилетний Артем Сохраннов, житель села Исетского (Тюменская область), будет награжден за помощь в тушении пожара. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС России по Тюменской области. Мальчик наравне со взрослыми боролся с огнем и не дал ему перекинуться на жилые дома.

«7 июня в селе Исетском Тюменской области произошел пожар. В частном секторе вблизи жилья горел тополиный пух. Потушить его удалось, в том числе, и благодаря участию девятилетнего Артема Сохраннова. Мальчика планируют поощрить», — рассказали URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области.

Как рассказали в ведомстве, в тот день мальчик, катаясь на велосипеде, увидел клубы дыма и людей, которые просили помочь им в тушении огня. Артем не испугался, взял лопату и начал закидывать пламя песком.

«Я определил себе квадрат, пошел по периметру. Взобрался на горку, где обнаружил еще большее возгорание. Пух горел очень быстро, огонь подбирался к деревянным постройкам», — цитирует мальчика пресс-служба ГУ МЧС региона.

За мужественный поступок пожарные собираются поощрить мальчика. Какой будет награда, точно станет известно после подачи ходатайства от властей района.

Ранее URA.RU писало, что курганских спасателей наградят за тушение пожаров под Тюменью. Они работали в Тюменском и Аромашевском районах.