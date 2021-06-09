Курганских спасателей наградят за тушение пожаров под Тюменью

Курганское ГУ МЧС готовит материалы на награждение отличившихся пожарных Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганские пожарные и спасатели, которые помогали тушить пожары на территории Тюменской области, будут представлены к наградам. Сотрудников, отличившихся при тушении майских пожаров на территории Курганской области, также наградят. Об этом на пресс-конференции заявил глава ГУ МЧС по Курганской области Юрий Землянский, передает корреспондент URA.RU.

«Сейчас мы готовим материалы [на награждение] по нашей группировке, которая оказывала помощь на территории Тюменской области. Были звонки и из главного управления по Тюменской области, и от глав районов. Наши ребята показали себя с высокой профессиональной стороны», — заявил Землянский. Он отметил, что сотрудникам МЧС пригодился опыт, полученный при тушении аналогичных пожаров в Курганской области.

Курганские пожарные находились в Тюменской области в течение 10 дней. Они помогали тушить пожары в Тюменском и Аромашевском районах. «Наша группировка была на самых сложных участках», — подчеркнул Землянский. Он отметил, что в Курганской области был заранее создан сводный мобильный отряд для оказания помощи за пределами региона. «Сбор группировки был минимальным. В течение 2,5 часов они уже выехали на тушение пожара», — подчеркнул глава ГУ МЧС.

Двое сотрудников ведомства, проявившие себя при тушении пожаров в Курганской области в начале мая, представлены к государственной награде — медали «За отвагу на пожаре». Еще часть сотрудников представили к ведомственным наградам.

Крупные ландшафтные пожары охватили Курганскую область в начале мая, сообщало ранее URA.RU. В регионе ввели вознаграждения за информацию о поджигателях леса. В Тюменскую область курганских пожарных отправили 18 мая. На тот момент в этом регионе площадь природных пожаров составляла 1122 га.