09 июня 2021

Тюменцы придумывают фейковых детей, чтобы получать пособия

© Служба новостей «URA.RU»
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Тюменцы подделывают документы, чтобы получать пособия на детей, которых не существует Фото:

Пятьдесят четыре жителя Тюмени в 2021 году были привлечены к ответственности за обман государства при оформлении детских пособий. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе областной прокуратуры. Двумя годами ранее количество таких преступлений было вдвое меньше.

«В правоохранительных органах Тюменской области в 2019 году зарегистрировано 20 преступлений, связанных с хищением путем обмана денежных средств, выделенных семьям с детьми в качестве меры государственной поддержки. В 2020 году их было 17, а в 2021 году — уже 54», — сообщили URA.RU в прокуратуре. За совершение подобных преступлений суды назначали штрафы или выносили приговоры, связанные с условным лишением свободы и возложением определенных обязанностей.

Источник агентства, знакомый с ситуацией, пояснил, что тюменцам удается оформлять выплаты на несуществующих детей с помощью подделки документов. «Чаще всего подделывают свидетельства о рождении. Это наиболее распространенный вариант», — уточнил собеседник URA.RU.

В региональном департаменте соцразвития URA.RU отметили, что претенденты на получение пособий могут подавать заявку на выплаты через МФЦ или госуслуги. В этом случае органы соцзащиты самостоятельно делают все запросы для получения необходимых сведений. Также заявители могут самостоятельно собирать и предоставлять документы на выплаты, и тогда решение о назначении пособий принимается на их основании. «Поддельные документы выявляются после проведения соответствующих проверок», — пояснили URA.RU в департаменте.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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