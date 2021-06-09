Блогера Ларина задержали по делу Хованского

Дмитрий Ларин дает показания по делу Юрия Хованского Фото: страница Дмитрия Ларина в Instagram, @zloilarin

Блогер Дмитрий Ларин задержан 9 июня в Санкт-Петербурге. СМИ сообщают, что он может быть свидетелем по делу ранее задержанного блогера Юрия Хованского.

«В Санкт-Петербурге задержали блогера Дмитрия Ларина», — пишет РЕН ТВ со ссылкой на свои источники. По данным телеканала, он связан с делом Хованского, которого подозревают в призывах к террористической деятельности. Ожидается, что Ларин будет проходить свидетелем. Но официальных данных о статусе Ларина по этому делу пока нет.

Юрия Хованского задержали 9 июня после обысков в его квартире. Причиной стал ролик с песней про захват заложников на мюзикле «Норд-Ост» в 2002 году, в котором он положительно высказался о теракте. Видео было выложено год назад, передают «Дни.ру». Во время обыска у Хованского изъяли огнестрельное оружие и устройство для употребления наркотиков.