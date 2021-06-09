Блогер Юрий Хованский был задержан в Санкт-Петербурге в связи с подозрением в призывах к осуществлению террористических актов. Источники в силовых структурах сообщают, что Хованского задержали за песню о трагедии на Дубровке, которая была в 2002 году. Ему грозит штраф до миллиона рублей или от 5 до 7 лет колонии.
В соцсетях неоднозначно восприняли новость о задержании Хованского. Особенно после того, как в Сети появились фото из квартиры блогера, где запечатлено большое количество бутылок, окурков и другого мусора. Это привлекло не меньше внимания, чем само задержание жильца квартиры. URA.RU собрало самые яркие реакции россиян на задержание Юрия Хованского.
В 2019 году Юрий Хованский стал помощником депутата Госдумы от ЛДПР Василия Власова. Но после задержания в ЛДПР заявили, что блогер уже несколько месяцев, как покинул эту должность, и связали это дело с началом избирательной кампании в Госдуму. Пресс-секретарь ЛДПР Александр Дюпин в беседе с URA.RU сообщил, что другой помощник Власова блогер Илья Мэддисон (Давыдов) также ушел с этого поста несколько месяцев назад. Василий Власов эту информацию опроверг.
Подписывайтесь на URA.RU в