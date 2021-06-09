В соцсетях возмутились из-за задержания Юрия Хованского. «Будто лучший друг попал в беду»

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Юрия Хованского подозревают в призывах к осуществлению террористических актов Фото:

Блогер Юрий Хованский был задержан в Санкт-Петербурге в связи с подозрением в призывах к осуществлению террористических актов. Источники в силовых структурах сообщают, что Хованского задержали за песню о трагедии на Дубровке, которая была в 2002 году. Ему грозит штраф до миллиона рублей или от 5 до 7 лет колонии.

В соцсетях неоднозначно восприняли новость о задержании Хованского. Особенно после того, как в Сети появились фото из квартиры блогера, где запечатлено большое количество бутылок, окурков и другого мусора. Это привлекло не меньше внимания, чем само задержание жильца квартиры. URA.RU собрало самые яркие реакции россиян на задержание Юрия Хованского.

Некоторые считают неуместным размещение фотографий из квартиры Юрия Хованского
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Нашлись и те, кто считает задержание заслуженным наказанием для блогера

В 2019 году Юрий Хованский стал помощником депутата Госдумы от ЛДПР Василия Власова. Но после задержания в ЛДПР заявили, что блогер уже несколько месяцев, как покинул эту должность, и связали это дело с началом избирательной кампании в Госдуму. Пресс-секретарь ЛДПР Александр Дюпин в беседе с URA.RU сообщил, что другой помощник Власова блогер Илья Мэддисон (Давыдов) также ушел с этого поста несколько месяцев назад. Василий Власов эту информацию опроверг.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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