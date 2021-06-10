Мэддисон высказался о задержании Хованского

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Блогер осудил песню коллеги Фото:

Блогер Илья Мэддисон (Давыдов) прокомментировал задержание коллеги — Юрия Хованского. Он осудил творчество последнего и пояснил, что Хованского выгнали из партии ЛДПР в начале этого года.

«По поводу Хованского: песню (про теракт Норд-Ост, из-за которой блогера задержали, — прим. ред.) осуждаю. По поводу того, что он не состоит в ЛДПР — насколько я знаю, в феврале они принимали такое решение [о выходе Хованского из партии] из-за репутационного ущерба. Но по делу Хованского мне сказать нечего», — пояснил он в разговоре со стримером Владиславом Жмилевским. Запись доступна на youtube-канале Жмилевского.

Мэддисон также раскрыл подробности о своей карьере в партии ЛДПР. «Касательно меня — сегодня было какое-то недопонимание. Но, насколько я понимаю, я продолжаю быть помощником [депутата Госдумы о ЛДПР Василия Власова]. Ответа на вопрос, почему [пресс-секретарь ЛДПР] Дюпин сказал обратное, я не знаю — не получал никаких уведомлений ни от отдела „Э“, ни от Следственного комитета», — заявил блогер.

Ранее пресс-секретарь ЛДПР Александр Дюпин сообщил, что Мэддисон уже несколько месяцев не является помощником депутата Госдумы от ЛДПР Василия Власова. В свою очередь, Власов утверждал обратное. За год до этого Власов назначил своим помощником еще одного видеоблогера — Юрия Хованского.

Хованского задержали в Санкт-Петербурге 9 июня по подозрению в экстремизме и призывам к осуществлению террористических актов, пишут «Невские новости». Причиной стала песня о «Норд-Осте», которую блогер исполнил на стриме своего коллеги — блогера Андрея Нифедова (проходит по делу как свидетель). В тексте композиции говорится об убийствах русских детей и о призывах к организации теракта. При обыске у Хованского нашли и изъяли огнестрельное оружие и устройство для употребления наркотиков, передает телеканал 360.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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