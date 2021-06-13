В курганском районе нашли десятки незаконных свалок

За полгода в Петуховском районе обнаружили 21 незаконную свалку (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Петуховском районе Курганской области с начала года выявили 21 несанкционированную свалку. Об этом сообщили представители районной администрации.

«На территории Петуховского района с начала текущего года выявлена и ликвидирована 21 несанкционированная свалка», — рассказали представители администрации в своей группе в соцсети «ВКонтакте». Общая площадь свалок составила 267 кв. м, а объем отходов на них — 28,9 куб. м.

Представители власти попросили жителей утилизировать отходы только в специальных местах. В администрации объяснили, что незаконные свалки могут навредить окружающей среде и здоровью людей.

В начале июня местные жители в бору Шадринска обнаружили незаконную свалку. В мае несанкционированная свалка образовалась за поселком Введенское Кетовского района.