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11 июня 2021

В курганском районе нашли десятки незаконных свалок

© Служба новостей «URA.RU»
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Станция Введенское. Курган, мусор, помойка, свалка
За полгода в Петуховском районе обнаружили 21 незаконную свалку (архивное фото) Фото:

В Петуховском районе Курганской области с начала года выявили 21 несанкционированную свалку. Об этом сообщили представители районной администрации.

«На территории Петуховского района с начала текущего года выявлена и ликвидирована 21 несанкционированная свалка», — рассказали представители администрации в своей группе в соцсети «ВКонтакте». Общая площадь свалок составила 267 кв. м, а объем отходов на них — 28,9 куб. м.

Представители власти попросили жителей утилизировать отходы только в специальных местах. В администрации объяснили, что незаконные свалки могут навредить окружающей среде и здоровью людей.

В начале июня местные жители в бору Шадринска обнаружили незаконную свалку. В мае несанкционированная свалка образовалась за поселком Введенское Кетовского района.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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