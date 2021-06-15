Отец срочника Шамсутдинова рассказал о состоянии сына в колонии

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Тюменец Рамиль Шамсутдинов приговорен к 24, 5 годам колонии строгого режима Фото:
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Солдат-тюменец расстрелял сослуживцев в Забайкалье

Тюменский срочник Рамиль Шамсутдинов, расстрелявший сослуживцев в воинской части под Читой, находится на карантине в исправительной колонии №2 и чувствует себя хорошо. Об этом в соцсети «ВКонтакте» рассказал его отец Салим Шамсутдинов. Он уточнил, что на этой неделе Шамсутдинова-младшего должны перевести в отряд, где тот будет отбывать наказание.

«3 июня мой сын Рамиль прибыл в колонию ИК-2 Тюмени. Здоровье и состояние у него хорошее. В данный момент он находится на карантине, где врачи проверяют его здоровье и психическое состояние, проходит тесты на коронавирус. На этой неделе из карантина его переведут в отряд», — сообщил Шамсутдинов-старший в своей публикации.

Он также призвал не отправлять на имя своего сына денежные переводы, поскольку не знает, сможет ли срочник распоряжаться этими средствами, либо они будут уходить в счет погашения исковых требований потерпевших. Также Шамсутдинов-старший попросил не отправлять в колонию посылки.

25 октября 2019 года тюменский срочник Рамиль Шамсутдинов устроил массовый расстрел в воинской части под Читой. После караула он не стал сдавать оружие, открыв вместо этого огонь по сослуживцам. Жертвами стрелка стали десять человек: восемь из них погибли на месте, двое — получили тяжелые ранения. Свой поступок тюменец объяснил дедовщиной и постоянными издевательствами со стороны старослужащих. В январе Второй Восточный окружной военный суд приговорил его к 24,5 года колонии строгого режима. Отбывать срок он будет в тюменской ИК-2.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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