Самые бедные структуры властей ЯНАО отчитались о доходах

Больше всех заработал замдиректора департамента спорта Алексей Щелконогов — 7,5 млн рублей Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Из всех структур властей ЯНАО, отчитавшихся о доходах за 2020 год, меньше всего удалось заработать служащим департаментов спорта и природно-ресурсного регулирования. Это следует из опубликованных на сайтах ведомств деклараций о доходах, расходах и имуществе граждан.

Директор департамента физической культуры и спорта Андрей Масанов заработал на 229 тысяч рублей меньше, чем его первый заместитель Алексей Щелконогов. «Масанов А.В. директор департамента. Декларированный годовой доход 7 352 442,96 рублей», — говорится в документах. Начальник управления государственной политики и замдиректора Татьяна Максимова за 2020 год заработала на два миллиона меньше, чем Щелконогов.

Заместитель директора департамента природно-ресурсного регулирования Максим Письменский заработал на четыре миллиона меньше, чем первый замдиректора Александр Гаврилюк, доходы которого составили почти семь миллионов рублей. Доходы самого директора ведомства Сергея Хрущева не были опубликованы.

Примечательно, что подчиненные в отделах департамента заработали столько же, сколько и начальство. «Федорова И.С. главный специалист отдела земель лесного фонда. Доход 5 820 033,93 рублей», — сообщается в декларации. При этом, в собственности у Федоровой квартира площадью 51 квадратных метров и легковой автомобиль Lada.

Ранее URA.RU сообщало, что подчиненные губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова потеряли в доходах. Меньше всего удалось заработать руководителю аппарата губернатора Ирине Новоселовой — 8,5 млн рублей. Заработок самого главы региона также понизился с 30 до 22,8 млн рублей.