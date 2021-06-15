Курганского производителя продуктов обвинили во взятке ветврачу

Следствие считает, что бизнесмен давал взятки под видом оплаты за уборку помещений Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Руководителю курганского предприятия по производству мясных полуфабрикатов предъявлено обвинение во взятке ветеринарному врачу в 240 тысяч рублей. В ближайшее время уголовное дело будет передано в суд, рассказали URA.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

«Прокуратура города Кургана утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении фактического руководителя предприятия по производству мясных полуфабрикатов. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п.„б“ ч.4 ст. 291 УК РФ (дача взятки в крупном размере)», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

Следствие установило, что обвиняемый с 2016 по 2019 годы передал врачу Курганского центра ветеринарии более 240 тысяч рублей за оформление ветеринарно-санитарных документов без осмотра продукции и без отбора проб. Помимо этого, ветврач не сообщала своему руководству о допускаемых на предприятии нарушениях. Деньги передавались под видом оплаты услуг за уборку помещений, которую якобы выполняла специалист центра ветеринарии по фиктивным договорам.

Бизнесмен вину не признал. Ему грозит штраф до трех миллионов рублей или лишение свободы на срок от семи до 12 лет. В отношении получателя взятки суд уже прошел, уточнили в прокуратуре. В марте женщину признали виновной по ч.2 ст. 290 УК РФ (получение взятки в значительном размере) и ч.3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с использованием служебного положения), ей назначено наказание в виде штрафа в размере два миллиона рублей.

Ранее URA.RU сообщало о другом схожем уголовном деле. Курганского предпринимателя Игоря Чекашева, у которого обнаружили более двух тонн мяса неизвестного происхождения, подозревали в даче взятки ветеринарному врачу в размере не менее 200 тысяч рублей.