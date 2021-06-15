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Суд вынес приговор по делу тюменских расчленителей

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Двух тюменцев признали виновными в надругательстве над телом умершего Фото:

Ленинский суд Тюмени признал виновными двух мужчин, которые в январе 2020 года расчленили и спрятали труп скончавшегося от наркотического отравления приятеля. Об этом на своем официальном сайте сообщает пресс-служба суда. На момент вынесения приговора оба тюменца уже находились за решеткой. Там они оказались за другие преступления.

«Ленинский районный суд Тюмени вчера рассмотрел уголовное дело в отношении двух ранее судимых мужчин, которые совершили надругательство над телом умершего. Суд признал их виновными в совершении преступления, предусмотренного п. „а“ ч. 2 ст. 244 Уголовного кодекса Российской Федерации и назначил одному из них 2 года лишения свободы, другому — 1 год 10 месяцев лишения свободы», — сообщила пресс-служба суда.

Как стало известно из материалов уголовного дела, 3 января 2020 года трое мужчин вместе распивали спиртные напитки и употребляли наркотики. В результате острого отправления наркотическими веществами один из них скончался. После этого двое приятелей расчленили тело умершего и в мешках вывезли его в хозяйственные постройки.

Там уточнили, что с учетом частичного сложения назначенных наказаний и наказаний, назначенных приговором Верх-Исетского районного суда г. Екатеринбурга от 10 сентября 2020 года, одного из фигурантов приговорили к 10 годам. Другого — к 9,5 годам колонии строгого режима.

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