Губернатор Шумков пошутил про побочные эффекты прививки от COVID

Пошутив, Шумков отметил, что переносит прививку хорошо Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Губернатор Курганской области Вадим Шумков пошутил, что у него после прививки от коронавируса появляются голоса в голове при приближении к станциям связи 5G. Об этом он 17 июня написал в своем instagram-аккаунте.

Ранее Шумков, поставив прививку, в своем аккаунте перечислил, что нельзя делать после вакцинации от коронавируса. «Вадим Михайлович, ну как вы переносите прививку?» — спросила губернатора под постом пользователь @omarovashaharbanu.

Шумков отметил, что переносит прививку хорошо. «Только при приближении к станциям сотовой связи 5G какой-то потусторонний голос настойчиво шепчет: „Нельзя бросать бутылки и мусор из машин, не надо поджигать леса, не нужно увлекаться алкоголем“. Сплошное зомбирование в общем», — пошутил губернатор.

16 июня Шумков поставил в своем кабинете прививку от коронавируса. Тогда он отметил, что советует привиться и другим.