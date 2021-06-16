16 июня 2021
15 июня 2021

Губернатор Шумков пошутил про побочные эффекты прививки от COVID

© Служба новостей «URA.RU»
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Научно-технический совет корпорации
Пошутив, Шумков отметил, что переносит прививку хорошо Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Губернатор Курганской области Вадим Шумков пошутил, что у него после прививки от коронавируса появляются голоса в голове при приближении к станциям связи 5G. Об этом он 17 июня написал в своем instagram-аккаунте.

Ранее Шумков, поставив прививку, в своем аккаунте перечислил, что нельзя делать после вакцинации от коронавируса. «Вадим Михайлович, ну как вы переносите прививку?» — спросила губернатора под постом пользователь @omarovashaharbanu.

Шумков отметил, что переносит прививку хорошо. «Только при приближении к станциям сотовой связи 5G какой-то потусторонний голос настойчиво шепчет: „Нельзя бросать бутылки и мусор из машин, не надо поджигать леса, не нужно увлекаться алкоголем“. Сплошное зомбирование в общем», — пошутил губернатор.

16 июня Шумков поставил в своем кабинете прививку от коронавируса. Тогда он отметил, что советует привиться и другим.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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