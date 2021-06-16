16 июня 2021
15 июня 2021

После ливня в Новом Уренгое разваливается дом. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Дома по программе реновации. Екатеринбург, аварийный дом, ветхое жилье, реновация
Жители разваливающегося дома переживают за свою безопасность (архивное фото) Фото:

После сильного дождя в Новом Уренгое по улице Волынова, 22 начал разваливаться аварийный дом. Об этом сообщил один из местных жителей в группе «ЧП Ямал» социальной сети «ВКонтакте».

Женщина, пожелавшая остаться анонимной, выложила видео и прокомментировала его: «Дом разваливается после хорошего ливня напрочь. А нашей администрации все равно, как там люди. В некоторых квартирах вообще потоп был».

Представитель мэрии Пуровского района в комментариях к посту объяснил, что дом аварийный и его жильцов переселят в новые квартиры в третьем квартале этого года. «В случае угрозы жизни и здоровью жильцы могут обратиться в отдел жилищной политики администрации поселка для предоставления жилья маневренного фонда», — добавил представитель мэрии.

Однако в комментариях люди рассказывают, что уже неоднократно обращались в мэрию, а вопрос не решается. «У меня там родители живут, отец целыми днями в администрации, и толку ноль», — пишет Игорь Скородзиевский.

Ранее URA.RU сообщало, что прокуратура заставила мэрию Лабытнанги расселить аварийный дом. До вмешательства надзорного ведомства срок расселения стоял на 2025 год.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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