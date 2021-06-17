17 июня 2021

В бору района Курганской области вырубили деревья

© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Курган, распил дерева
Ущерб от вырубки деревьев составил более 400 тыс. рублей (архивное фото) Фото:

В Кировском бору Мишкинского района Курганской области вырубили деревья. Об этом в соцстеях рассказали местные жители.

«Хочу сказать про Кировский бор. Все в курсе, что его втихую пилят», — написал анонимный пользователь в группе соцсети «ВКонтакте» «Подслушано Мишкино (Курганская область)». В другом посте анонимный пользователь грозился обратится в прокуратуру, если в ситуации не разберутся власти.

На обращение отреагировали представители областного департамента природных ресурсов. «На территории Кировского мастерского участка Кировского участкового лесничества выявлен факт самовольной рубки сырорастущих и сухостойных деревьев породы сосна. Размер вреда, причиненного лесам вследствие нарушений требований лесного законодательства, по предварительной оценке составил более 400 тыс. рублей», — рассказали в департаменте. Его представители добавили, что в правоохранительные органы направлены материалы по факту незаконной рубки деревьев.

Ранее жители Кетовского района заметили массовую вырубку деревьев. Некоторым срубленным деревьям было более 100 лет.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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