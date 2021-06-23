Курганские депутаты потеряли дом, переданный из имущества РФ Фото: Анна Майорова © URA.RU

Курганские депутаты не могут найти владельца коттеджа в деревне Лукино (Кетовский район, называемый курганской «Рублевкой»), который был изъят в собственность Российской Федерации. Дом с землей примерной стоимостью более пять миллионов рублей депутаты Колесниковской думы хотели продать, но установить кто сейчас владеет имуществом не могут. Об этом URA.RU рассказал местный житель на условиях анонимности и предоставил копии документов.

«Дом и земля в Лукино были по суду конфискованы у должника в собственность РФ в начале января. Тогда же депутаты сельской думы на заседании приняли решение принять имущество в собственность сельсовета. И дальше решать вопрос должна была глава сельсовета Ольга Останина, но до сих пор не ясно, чей в итоге дом», — рассказал местный житель.

Председатель Колесниковской думы Валентина Андреева подтвердила URA.RU, что судьба имущества неизвестна. Акт-приема передачи депутаты не видели. В реестре имущества сельсовета дом и земля не значатся. «Сельсовет говорит, что нет подтверждающих документов. Мы планировать выставить его на торги через аукцион и вырученные деньги использовали бы на приобретение или строительство муниципального жилья для медиков или педагогов», — пояснила Андреева.

Получить комментарии главы сельсовета Останиной URA.RU не удалось. На линии было постоянно занято. Ранее в сельсовете поясняли, что глава находится на больничном, и только Останина может дать пояснения. В управление Росимущества в Челябинской и Курганской областях URA.RU направлен запрос. На момент публикации ответ не поступил. На публичной кадастровой карте указано, что имущество находится в собственности публично-правовых образований.

Коттедж в Лукино был изъят в собственность РФ и должен быть передан сельсовету Фото предоставлено читателем URA.RU