Зеленский обвинил Кличко в поражении объектов в Киеве

Президент Украины Владимир Зеленский обвинил мэра Киева Виталия Кличко в поражении городских энергетических объектов. Об этом глава украинского государства заявил в своем вечернем обращении, опубликованном в официальном telegram-канале. Зеленский отметил, что неудовлетворен уровнем защиты теплоэлектроцентралей (ТЭЦ) в Киеве после недавних ударов беспилотников и ракет по критической инфраструктуре города.
В своем заявлении Зеленский подчеркнул, что проблема защиты ТЭЦ — это не только вопрос противовоздушной обороны. Президент отметил, что современные средства ПВО, такие как американские системы Patriot, неэффективны против некоторых типов дронов. «Поэтому я не буду говорить антикомплименты по поводу тех людей, которые вообще не способны что-либо сделать», — заявил Зеленский в ходе обращения, тем самым, вероятно, намекнув на Кличко.
Масштабные удары по энергетической инфраструктуре Украины произошли в ночь на 10 октября 2025 года, когда российские войска атаковали объекты в Киеве и ряде других регионов страны. В результате без электричества остались жители сразу нескольких областей, а энергосистема Украины оказалась на грани коллапса. После этого в столице участились перебои с подачей света и воды, что обострило разногласия между городскими и национальными властями.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.