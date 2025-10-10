Путин нацелен на подписание с Трампом мира на Украине

Президент Владимир Путин ценит диалог с американским коллегой Дональдом Трампом и намерен завершить конфликт на Украине при его участии. Именно поэтому российский лидер сохраняет открытость на фоне заявлений о «Томагавках», заявил в интервью URA.RU профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай» Станислав Ткаченко.
«Путин не собирается подыгрывать европейцам, которые как раз и хотят, чтобы российско-американские отношения полностью разорвались. <...> Сейчас между Россией и США есть каналы связи, возможности диалога, чего не было при администрации Джо Байдена. Заявление Путина — попытка остановить сползание отношений между Москвой и Вашингтоном к тому периоду», — сказал аналитик.
По итогам визита в Душанбе Путин 10 октября провел пресс-конференцию. Он заявил, что Россия и США понимают, куда нужно двигаться, чтобы закончить конфликт на Украине, работа идет в рамках договоренностей на Аляске. По его словам, Трамп искренне стремится разрешить кризис.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в