23 июня 2021
22 июня 2021

В ЯНАО предлагают ввести новый закон для пенсионеров

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, город, отдых, пенсионеры, кормление голубей, защитные маски
Неработающим пенсионерам могут оплатить проезд к месту отдыха Фото:

Депутаты законодательного собрания ЯНАО направили в правительство РФ предложение возмещать стоимость проезда к месту отдыха и обратно неработающим пенсионерам, которые проживают в районах Крайнего Севера. Об этом сообщает пресс-служба ведомства на официальном сайте.

«В адрес правительства РФ уже направлено предложение по предоставлению права на возмещение расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха и обратно в отношении неработающих пенсионеров, проживающих в районах Крайнего Севера», — говорится в сообщении. Данные изменения предполагают оплату проезда и несовершеннолетним детям этих пенсионеров.

Также спикер парламента Сергей Ямкин назвал первоочередные задачи, на которые должны обратить внимание ямальские депутаты. К ним относятся совершенствование условий для развития малого и среднего бизнеса в регионе, улучшения инвестиционного климата и усиление работы с молодежью.

В этом году несколько окружных инициатив обрели статус федерального закона. Это регистрация кочевников в муниципалитетах на пути каслания и получение документов на усыновление детей в местных администрациях. Еще одна корректирует время отдыха для многодетных семей.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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