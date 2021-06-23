В ЯНАО предлагают ввести новый закон для пенсионеров

Неработающим пенсионерам могут оплатить проезд к месту отдыха Фото: Илья Московец © URA.RU

Депутаты законодательного собрания ЯНАО направили в правительство РФ предложение возмещать стоимость проезда к месту отдыха и обратно неработающим пенсионерам, которые проживают в районах Крайнего Севера. Об этом сообщает пресс-служба ведомства на официальном сайте.

«В адрес правительства РФ уже направлено предложение по предоставлению права на возмещение расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха и обратно в отношении неработающих пенсионеров, проживающих в районах Крайнего Севера», — говорится в сообщении. Данные изменения предполагают оплату проезда и несовершеннолетним детям этих пенсионеров.

Также спикер парламента Сергей Ямкин назвал первоочередные задачи, на которые должны обратить внимание ямальские депутаты. К ним относятся совершенствование условий для развития малого и среднего бизнеса в регионе, улучшения инвестиционного климата и усиление работы с молодежью.

В этом году несколько окружных инициатив обрели статус федерального закона. Это регистрация кочевников в муниципалитетах на пути каслания и получение документов на усыновление детей в местных администрациях. Еще одна корректирует время отдыха для многодетных семей.