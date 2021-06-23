Депутат Александр Ильтяков подписал с пенсионерами соглашение о долголетии (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Депутат Госдумы Александр Ильтяков подписал с пенсионерами Кетовского района (Курганская область) соглашение о долголетии. Об этом в соцсетях сообщили представители реготделения «Единой России», которое возглавляет Ильтяков. Ранее слова депутата о пенсиях стали подовом для скандала в соцсетях.

, — рассказали в пресс-службе партии. Такое соглашение, по словам пресс-службы, подпишут в каждом районе Курганской области.

В соглашении пенсионеры обязуются не злоупотреблять вредными привычками и не материться, вести активный образ жизни, беречь друг друга и усваивать больше положительных эмоций из творчества. На встрече с Ильтяковым от лица жителей района присутствовали представители религиозных конфессий, культуры, образования, здравоохранения.

Ранее URA.RU сообщало, что в феврале Ильтяков заявлял «Человек дожил до пенсии — это страховой случай. Ты уже перешагнул тот порог, который тебе отмерен прожить: 60-65 лет. 50% не должны вообще доживать». Эта фраза, вырванная из контекста, распространилась в соцсетях. Позже он сказал, что готов объяснить свою позицию и что имелось в виду в словах о возрасте дожития.

17 июня Ильтяков выпустил видео, в которым заявил, что бог не создавал представителей ЛГБТ. Ролик высмеяли комик Илья Соболев и писатель Сергей Минаев.

Первыми соглашение подписали жители Кетовского района Фото: группа реготделения «Единой России» в соцсети «ВКонтакте»