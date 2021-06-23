Депутат Госдумы Александр Ильтяков подписал с пенсионерами Кетовского района (Курганская область) соглашение о долголетии. Об этом в соцсетях сообщили представители реготделения «Единой России», которое возглавляет Ильтяков. Ранее слова депутата о пенсиях стали подовом для скандала в соцсетях.
«Секретарь реготделения партии „Единая Россия“ подписал соглашение о долголетии с жителями Кетовского района. Согласно документу обе стороны заключают соглашение о стремлении к долголетию — с целью прожить не менее 80 лет», — рассказали в пресс-службе партии. Такое соглашение, по словам пресс-службы, подпишут в каждом районе Курганской области.
В соглашении пенсионеры обязуются не злоупотреблять вредными привычками и не материться, вести активный образ жизни, беречь друг друга и усваивать больше положительных эмоций из творчества. На встрече с Ильтяковым от лица жителей района присутствовали представители религиозных конфессий, культуры, образования, здравоохранения.
Ранее URA.RU сообщало, что в феврале Ильтяков заявлял «Человек дожил до пенсии — это страховой случай. Ты уже перешагнул тот порог, который тебе отмерен прожить: 60-65 лет. 50% не должны вообще доживать». Эта фраза, вырванная из контекста, распространилась в соцсетях. Позже он сказал, что готов объяснить свою позицию и что имелось в виду в словах о возрасте дожития.
17 июня Ильтяков выпустил видео, в которым заявил, что бог не создавал представителей ЛГБТ. Ролик высмеяли комик Илья Соболев и писатель Сергей Минаев.
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