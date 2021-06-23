Ямальцы уверены, что власти не соблюдают масочный режим Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

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Жители Лабытнанги (ЯНАО) устроили флешмоб, публикуя фотографии чиновников без маски. Свои компроматы ямальцы размещают в социальных сетях.

Народное творчество лабытнангцев началось после комментария пресс-службы администрации города под одним из постов в соцсетях о том, что в мэрии соблюдается масочный режим. Местные жители решили устроить проверку чиновникам. «В соцсетях масса фото, где почти все без масок», — ответил пресс-службе мэрии житель Александр Зябков в группе «Лабытнанги Info» в соцсети «ВКонтакте».

Ямальцы стали выкладывать в социальные сети фотографии чиновников и главы города Марины Тресковой без масок. Своим работам северяне дали название «Господ вирус не берет».

На творчество жителей пресс-служба администрации города обратила внимание. В мэрии написали, что на улице маску надевать не нужно, а на волейбольном матче чиновники без масок, поскольку была зрелищная игра. «Горожане, в марте на территории города проходил финал Чемпионата России по волейболу (молодежная лига). При входе в СК „Полярный“ был организован температурный контроль. Все посетители были в масках. В ходе игры (на фото) болельщики снимали маски, эмоции было не удержать», — ответили горожанам в ведомстве.

Ранее URA.RU сообщало, что в Лабытнанги сотрудники мэрии проводят рейд. Администрация проверяет наличие масок у продавцов магазинов.

Публикация жителей Лабытнанги группа «Лабытнанги Info» в соцсети «ВКонтакте»

Ямальцы устроили флешмоб группа «Лабытнанги Info» в соцсети «ВКонтакте»

Пользователи социальных сетей создают картинки группа «Лабытнанги Info» в соцсети «ВКонтакте»