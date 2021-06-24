В тюменском правительстве — новое назначение

В целом опыт работы Марии Трофимовой в исполнительных органах власти составляет более 15 лет Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Директором департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области назначена Мария Трофимова. Об этом URA.RU сообщили в оперативном штабе региона.

«С 25 июня директором департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области назначена Мария Трофимова. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Александр Моор», — рассказали URA.RU в оперативном штабе региона.

Место директора оставалось вакантным с февраля текущего года, когда кресло руководителя покинул Александр Сидоров. Он перешел на позицию главы областного департамента труда и занятости.

Мария Трофимова последние восемь лет возглавляла «Агентство туризма и продвижения Тюменской области». Кто исполняет ее обязанности на старом месте работы оперативно узнать не удалось. В приемной учреждения на звонки URA.RU не ответили.