24 июня 2021
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22 июня 2021

В тюменском правительстве — новое назначение

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание думы в администрации. Нижневартовск, чиновница, рука, микрофон
В целом опыт работы Марии Трофимовой в исполнительных органах власти составляет более 15 лет Фото:

Директором департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области назначена Мария Трофимова. Об этом URA.RU сообщили в оперативном штабе региона.

«С 25 июня директором департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области назначена Мария Трофимова. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Александр Моор», — рассказали URA.RU в оперативном штабе региона.

Место директора оставалось вакантным с февраля текущего года, когда кресло руководителя покинул Александр Сидоров. Он перешел на позицию главы областного департамента труда и занятости.

Мария Трофимова последние восемь лет возглавляла «Агентство туризма и продвижения Тюменской области». Кто исполняет ее обязанности на старом месте работы оперативно узнать не удалось. В приемной учреждения на звонки URA.RU не ответили.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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