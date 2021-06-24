В урановом холдинге решили судьбу курганского экс-губернатора

Алексей Кокорин остался в совете директоров АРМЗ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Экс-губернатор Курганской области Алексей Кокорин вошел в новый состав совета директоров уранового холдинга АО «Атомредметзолото». Решение об этом, принятое на общем собрании акционеров, опубликовано на сайте компании.

«Определить состав совета директоров общества в количестве пяти человек. Избрать в совет директоров общества следующих лиц: — Кокорин Алексей Геннадьевич», — говорится в документе. Ранее совет директоров холдинга состоял из шести человек. Один из них, Владимир Высоцкий, скончался в феврале. Всех остальных членов совета директоров акционеры холдинга переизбрали на новый срок.

Помимо этого, собрание акционеров решило не начислять и не выплачивать дивиденды по результатам 2020 года. Чистую прибыль по итогам работы в 2020 году в сумме 718,78 млн рублей направить на формирование резервного фонда и на финансирование инвестиционных расходов.

Кокорин ушел в отставку с поста губернатора Курганской области 2 октября 2018 года. В начале 2019 года он вошел в совет директоров АО «Атомредметзолото». Этой весной в регионе появились слухи, что Кокорин якобы хотел уйти из холдинга, чтобы больше внимания уделять семейному бизнесу: его сын Сергей является учредителем компании, руководит которой жена Кокорина.