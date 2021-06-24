Тюменец OG Buda (Григорий Ляхов) попал в тренды YouTube с совместным клипом с Егором Кридом Фото: скриншот YouTube

Исполнитель OG Buda (Григорий Ляхов), родом из Тюмени, выпустил совместный клип с Егором Кридом. Ролик на песню «Здравствуйте» за несколько часов попал на второе место в трендах сервиса YouTube.

В совместном клипе исполнители поют о любимой девушке, а по сценарию — грабят банк. За несколько часов ролик набрал почти полмиллиона просмотров.

Работу реперов пользователи YouTube приняли позитивно. «Еще пару лет назад слушал альбом „Сладких снов“ и офигевал, почему так мало его слушают. А сейчас фиты со всеми. Гриша (Григорий Ляхов, он же OG Buda — прим. URA.RU), ты заслужил это», — написал TKing Its me. «Кайф, крутая песня, спасибо», — отметила Анюта Чернецька. «Какой же ******** (классный) коллаб, сочетается как по голосу, так и по стилю, красавцы пацаны», — прокомментировал HOWDI.

Ранее URA.RU писало, что OG Buda родился в Тюмени. Его отец — член ОПГ «Десятка» Алексей Ляхов. После его убийства в 1994 году мать будущего репера вместе с ним уехала жить в Венгрию.