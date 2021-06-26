Кравчук раскрыл, как в Киеве оценили встречу Путина и Байдена

Переговоры между Владимиром Путиным и Джо Байденом прошли 16 июня в Женеве Фото: официальный сайт президента РФ, kremlin.ru

новость из сюжета Война на Украине

Украинские власти не держат зла на президента США Джо Байдена из-за того, что он решил встретиться сначала с российским лидером Владимиром Путиным, а не с главой Украины Владимиром Зеленским. Об этом в разговоре с URA.RU заявил первый президент Украины, председатель киевской делегации в Трехсторонней группе по Донбассу Леонид Кравчук.

Ранее Владимир Путин и Джо Байден провели саммит в швейцарском городе Женеве. На переговорах лидеры двух стран обсудили возвращение послов, при этом тема Украины обсуждалась не подробно, как сказал сам Путин. За несколько недель до встречи СМИ сообщали о желании Владимира Зеленского поговорить с Байденом раньше Путина. Во время этого телефонного разговора Байден пригласил Зеленского в Вашингтон.

«Обиды нет, — ответил Кравчук на вопрос URA.RU, не обиделись ли в Киеве на то, что Байден после вступления в должность президента решил сначала встретиться с Путиным, а не с Зеленским. — Мы хорошо понимаем, что собрались встретиться и встретились Байден и Путин не только из-за ситуации в Украине. Они рассмотрели и глобальные вопросы, касающиеся экологии, ядерного вооружения, безопасности в мире, вопросы, которые касаются всего человечества».

Собеседник агентства подчеркнул, что в Киеве трезво оценивают положение Украины в диалоге между Россией и США. «Это большие государства. Они несут большую ответственность за мировые проблемы, которыми живет человечество, нежели только проблемы одной Украины. Мы бы хотели, чтобы Украина была рассмотрена отдельно, но мы понимаем, что она не может быть в центре рассмотрения проблем», — заключил Леонид Кравчук.