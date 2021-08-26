Губернатор Артюхов оставит Салехард без вокзала

Дмитрий Артюхов считает, что вокзала в Лабытнанги будет достаточно Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Железнодорожного вокзала в Салехарде в ходе реализации проекта Северного широтного хода строить не планируется, заявил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов в ходе встречи с журналистами 27 августа. Как передает корреспондент URA.RU, глава региона счел нецелесообразным возведение нового объекта.

«Это нецелесообразно. В двадцати километрах находится Лабытнанги, где есть вокзал. В Надыме построим», — сообщил Дмитрий Артюхов, отвечая на вопросы СМИ.

Ранее сообщалось, что строительство Северного широтного хода (СШХ) будет проводиться с использованием нового финансового механизма. Речь идет об инфраструктурном кредите под 3% на 15 лет. Мост через Обь является одной из важнейших составляющих проекта.

Пресс-конференция Дмитрия Артюхова посвящена итогам его ежегодной поездки по региону. Глава региона пообещал продолжить охоту на коррупционеров в дорожной отрасли и полностью изменить ситуацию в данной сфере.