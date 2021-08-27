Жители жалуются главе ЯНАО на проблемы с переселением из авариек

Ямальцы высказались о расселении из аварийного жилья Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Жители Ямало-Ненецкого автономного округа пожаловались губернатору региона Дмитрию Артюхову на проблемы из-за переселения из аварийного жилья. Люди отметили, что после выселения из ветхого жилья им не хватает денег на заселение в новое.

«Президент поставил задачу нарастить программу переселения и включить в нее аварийные дома, которые были признаны до 2021 года. Уже два года мы реализуем именно по такому принципу нашу окружную программу. В микрорайоне „Обдорский“ строители возводят три многоэтажки, 1500 ямальцев переедут сюда из аварийного жилья уже на будущий год. Еще 3500 семей — в ближайшие пять лет», — написал Дмитрий Артюхов в своем аккаунте в социальной сети Insnagram.

Жители в комментариях под постом возмутились, что суммы компенсации не хватает на новое жилье. Доплаты при переселении из ветхого дома должны быть только за дополнительные квадратные метры, но на деле ситуация другая, сообщили люди. «Собственник иди на улицу или доплачивай, а средства бери, где хочешь», — возмутились они.

«Не знаю, кого переселяют, компенсации дают копеечные! Такие, что вместо трехкомнатной квартиры даже однушку не купить», — написала одна из подписчиц.

Другие позитивно высказались и отметили, что Салехард расширяется, и на месте пустого поля появляется микрорайон. «Микрорайоны, как на дрожжах растут, и это радует! Только хочется пожелать, чтобы качественно строили», — отметили комментаторы.

Ранее президент России Владимир Путин поддержал предложение партии «Единая Россия» по расширению программы расселения аварийного жилья. Новое жилье могут получить люди, чьи дома признали непригодными для проживания на 1 января 2021 года.