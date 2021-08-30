Куйвашев собирает совещание по трассе Москва — Екатеринбург

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Командный кубок России по боксу среди мужчин в КРК «Уралец». Екатеринбург, куйвашев евгений
Евгений Куйвашев встретится с главой «Автодора» второй раз за месяц Фото:

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев проведет совещание по строительству скоростной магистрали Москва — Казань — Екатеринбург. Во встрече, как ожидается, примут участие депутат Госдумы, соавтор поправок в Конституцию Павел Крашениннков и глава госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко, сообщил URA.RU источник, знакомый с планами губернатора.

«Губернатор 3 сентября встретится с Крашенинниковым и Петушенко в рамках заседания совета „Депутатская вертикаль“. Главная цель — обсудить строительство трассы между Казанью и Екатеринбургом», — рассказал собеседник агентства. Представитель главы региона Анна Шкерина сообщила URA.RU, что Куйвашев традиционно принимает участие в заседаниях «Депутатской вертикали», если позволяет рабочий график. «Такие планы на ближайшее заседание тоже есть», — добавила она.

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По данным источника, рабочую неделю Куйвашев начал в Москве, где проводит встречи по подготовке к Универсиаде-2023. Во вторник, 31 августа, у губернатора готовится выезд в один из муниципалитетов Свердловской области, однако в какой точно — пока держится в секрете. В этот же день Куйвашев соберет расширенный штаб по коронавирусу с мэрами и встретится с членами Областной организации ветеранов войны и труда.

1 сентября, в День знаний, глава региона посетит одну из свердловских школ, а 4 сентября отправится в Ирбит на празднование дня города. Также на неделе губернатор посмотрит сразу два матча хоккейного клуба «Автомобилист» — против магниторгорского «Металлурга» (3 сентября) и уфимского «Салавата Юлаева» (5 сентября).

Продолжение строительства высокоскоростной магистрали Москва—Казань до Екатеринбурга в апреле анонсировал президент России Владимир Путин. Вячеслав Петушенко обещал, что на большинстве этапов проезд по трассе будет бесплатным. Строительство дороги между Казанью и Екатеринбургом, по подсчетам «Автодора», обойдется в 260 млрд рублей и закончится к 2024 году.

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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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