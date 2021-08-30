30 августа 2021
28 августа 2021
27 августа 2021

Курганского врача оставили без пенсии

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Всероссийская акция добрых дел #МыВместе. Курган, скорая помощь, врач
Курганский медик судился за досрочную пенсию Фото:

Врач-стоматолог в Курганской области обратился в суд, чтобы ему назначили льготную пенсию. Медик посчитал, что в стаж Пенсионный фонд не включил периоды, когда он работал на частные медицинские компании. Информация о судебном разбирательстве размещена на сайте Курганского областного суда, где истец обжаловал решение суда первой инстанции.

Врач в апелляционной жалобе просил включить в льготный стаж периоды работы стоматологом у предпринимателя и в частной клинике. «Истец выражает несогласие с выводом суда первой инстанции о том, что законодатель право на досрочное назначение пенсии медицинским работникам связывает именно с работой в учреждениях здравоохранения, и такие формы, как ИП и ООО, к ним не относятся», — говорится в документах суда.

Медик уточнил, что несмотря на то, что он работал в те периоды в частной клинике, стоматолог выполнял те же функции, что и врачи в госучреждениях. Кроме того, у истца была такая же нагрузка.

Суд в итоге признал законным решение первой инстанции. То есть медику Пенсионный фонд не мог назначить льготную пенсию, так как соответствующий стаж составил менее 30 лет.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Курган» и в viber-канале «Курган», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...