Курганского врача оставили без пенсии

Курганский медик судился за досрочную пенсию Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Врач-стоматолог в Курганской области обратился в суд, чтобы ему назначили льготную пенсию. Медик посчитал, что в стаж Пенсионный фонд не включил периоды, когда он работал на частные медицинские компании. Информация о судебном разбирательстве размещена на сайте Курганского областного суда, где истец обжаловал решение суда первой инстанции.

Врач в апелляционной жалобе просил включить в льготный стаж периоды работы стоматологом у предпринимателя и в частной клинике. «Истец выражает несогласие с выводом суда первой инстанции о том, что законодатель право на досрочное назначение пенсии медицинским работникам связывает именно с работой в учреждениях здравоохранения, и такие формы, как ИП и ООО, к ним не относятся», — говорится в документах суда.

Медик уточнил, что несмотря на то, что он работал в те периоды в частной клинике, стоматолог выполнял те же функции, что и врачи в госучреждениях. Кроме того, у истца была такая же нагрузка.

Суд в итоге признал законным решение первой инстанции. То есть медику Пенсионный фонд не мог назначить льготную пенсию, так как соответствующий стаж составил менее 30 лет.