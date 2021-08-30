Мэр Кургана раскрыла планы по расселению аварийных домов

В городе расселяют дома, которые были признаны аварийными до 1 января 2017 года Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане до конца 2023 года планируется расселить 50 аварийных домов. Об этом рассказала мэр Кургана Елена Ситникова во время пресс-конференции, которая прошла 31 августа в онлайн-формате.

«В городе Кургане реализуется программа переселения граждан из аварийного жилья. В настоящее время в городе уже реализуется третий этап этой программы. <…> 50 жилых домов у нас остались в этой муниципальной программе», — сообщила Ситникова во время пресс-конференции, запись которой опубликована в группе областного правительства в соцсети «ВКонтакте».

Она отметила, что в домах, расселение которых планировалось в 2024—2025 годах, удастся реализовать программу на два года раньше. Расселение касается домов, которые были признаны аварийными до 1 января 2017 года. На 31 августа, по данным Ситниковой, было приобретено 81 жилое помещение в муниципальную собственность, 52 владельца квартир получили выкупную стоимость и еще 14 собственников оформляют документы, чтобы получить данную выплату. Всего на программу было потрачено 954,6 млн рублей из бюджетов разных уровней.

Ранее сообщалось, что застройщики в Курганской области смогут без торгов получить землю под строительство многоквартирных домов. Этим компаниям нужно будет передать от площади дома не менее 4% помещений муниципалитету, которые передадут детям-сиротам и гражданам, переселяемым из аварийного жилья.