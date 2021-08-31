31 августа 2021
30 августа 2021

В Кургане снесли бывший магазин экс-главаря ОПГ. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Некрасовский рынок. Курган, некрасовский рынок, некрасовская ярмарка, остановка некрасова
На Некрасовской ярмарке демонтировали павильоны, установленные в 90-х годах Фото:

На Некрасовской ярмарке в Кургане снесли скандальный павильон, когда-то принадлежавший экс-главарю ОПГ «Локомотив» Дмитрию Попову. О сносе магазина URA.RU рассказал собеседник из числа торговцев.

«Приехали рабочие и разобрали строения. Охраны уже не было, хотя раньше стояла. Новые владельцы судились раньше с мэрией о включении объекта в схему размещения, но их не включили. Павильоны просто снесли», — уточнил очевидец.

На месте, где стоял павильон сейчас пусто, чуть поодаль установлен забор. Кто разобрал конструкцию — неизвестно. Запрос направлен в пресс-службу администрации Кургана. На момент публикации ответ не поступил.

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Ранее URA.RU сообщало, что мэрия в июне 2021 года планировала снести торговую точку. Но, со слов владелицы, у нее был судебный запрет на снос. Ранее павильон принадлежал экс-лидеру курганской ОПГ Дмитрию Попову, его пытались сжечь. Кроме того, УФАС по Курганской области выявило, что администрация Кургана незаконно заключила с АО «Курганский центральный рынок» соглашение об аренде территории городских ярмарок.

Владелица павильона жаловалась в СКР. Ситуацию взял под контроль председатель СУ СК Александр Бастрыкин. Было возбуждено уголовное дело по факту превышения полномочий сотрудниками администрации, выразившемся в неправомерном делегировании АО «Курганский центральный рынок» полномочий по организации Некрасовской ярмарки.

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© Служба новостей «URA.RU»
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