Тюменцы, сорвавшие сроки работ в Кургане, получили новый контракт

Благоустройство пешеходной аллеи по улице Свердлова в Шадринске поручили тюменскому ООО «КВН» Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Благоустройством пешеходной аллеи по улице Свердлова в Шадринске (Курганская область) займется тюменская компания «КВН». Информация об этом опубликована на портале госзакупок. Ранее ООО «КВН» не успело выполнить в срок работы на набережной и в горсаду Кургана.

В торгах за право благоустроить аллею участвовало две компании — ООО «КВН» и ООО «Симметрия». Заявку последней отклонила комиссия из-за проблем с предоставленными документами, которые должны были подтвердить соответствие участника дополнительным требованиям.

«Аукцион в электронной форме по объекту закупки „Благоустройство пешеходной аллеи по ул. Свердлова от ул. Володарского до ул. Орджоникидзе в г. Шадринске“ признан несостоявшимся. Контракт заключается с участником аукциона: общество с ограниченной ответственностью „КВН“», — указано в протоколе подведения итогов аукциона.

Стоимость контракта составит 34,58 млн рублей. До 30 декабря подрядчик должен сделать центральную площадку и пешеходную дорожку, установить бордюры, пешеходные ограждения, скамейки с урнами, фонари, отремонтировать стелу Якову Свердлову. URA.RU не удалось получить комментарии руководства ООО «КВН», так как указанные в открытом доступе телефоны компании не работают.

ООО «КВН» занималось благоустройством горсада в Кургане. Работы требовалось выполнить к 15 ноября 2020 года, но подрядчик не уложился в срок. Власти Кургана расторгли договор и выставили штраф за просрочку и некачественные работы. Также ООО «КВН» занималось благоустройством набережной реки Тобол в Кургане, но также не уложилось в сроки. Отделочные работы пришлось проводить во время паводка, когда набережная была частично подтоплена.