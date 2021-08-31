В Кургане в сентябре ожидается необычная погода

Синоптик опубликовал прогноз погоды для Кургана на сентябрь (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане в сентябре выпадет до 24 мм осадков, что почти в два раза ниже нормы. Об этом написал синоптик-любитель Илья Винштейн.

«Сентябрь в Курганской области прогнозируется с дефицитом осадков и нормальным температурным режимом. Ожидается, что в Кургане за весь месяц выпадет 18-24 мм, что меньше нормы. Норма 42 мм», — написал Винштейн на своем сайте.

По данным синоптика, среднемесячная температура в городе будет в пределах нормы и составит +11 градусов. На момент написания новости, на сайте областного ЦГМС был опубликован прогноз погоды только на август.

Из-за засухи, которая наблюдалась в Курганской области с весны, местные власти вводили режим ЧС. 30 августа он был отменен.