Главный юрист РФ назвал риски для трассы Москва — Екатеринбург

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Павел Крашенинников в УрГЮУ. Екатеринбург
Депутат Павел Крашенинников напомнил об опасности, связанных с распределением земли Фото:

Перед началом строительства скоростной трассы Москва — Казань — Екатеринбург власти должны учесть риски, связанные с распределением земли. Государство должно избежать ситуации, когда участок, через который хотят проложить автобан, передан в частные руки. Об этом URA.RU рассказал свердловский депутат Госдумы, глава «Ассоциации юристов России» Павел Крашенинников, участвующий в обсуждении проекта.

«По мере продвижения [обсуждения проекта] вопросов у нас будет становиться все больше и больше. Поэтому мы должны послушать глав администраций наших поселений. Конечно, все возможности наши, чтобы они понимали, что это [трасса] здесь будет проходить, что нужно к этому готовиться. Не нужно распределять земельные участки кому-то еще, чтобы никто на этом не заработал, чтобы потом государство не выкупало эти земельные участки. Это системная вещь, к ней нужно заранее быть готовыми», — поделился Павел Крашенинников.

Парламентарий отметил, что автобан станет стратегически важным для Свердловской области и соседних регионов. В частности, Крашенинников напомнил, что в районе Екатеринбурга трасса получит ответвление на Челябинск. «Это вдохнет жизнь для территорий. Сама по себе свобода передвижения будет другая», — заметил депутат.

Крашенинников подтвердил, что ближайшее обсуждение строительства трассы пройдет 3 сентября на заседании совета «Депутатская вертикаль», куда приглашены свердловский губернатор Евгений Куйвашев и глава госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко. Об этом ранее сообщали источники URA.RU.

Продолжение строительства высокоскоростной магистрали Москва—Казань до Екатеринбурга в апреле анонсировал президент России Владимир Путин. На большинстве этапов проезд по трассе будет бесплатным. Строительство дороги между Казанью и Екатеринбургом, по подсчетам «Автодора», обойдется в 260 млрд рублей и закончится к 2024 году.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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