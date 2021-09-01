В Кургане запретили парковку у 17 домов

О новом запрете сообщили представители мэрии Кургана (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане ввели запрет на стоянку и парковку у 17 зданий. Данная информация была размещена на сайте городского департамента архитектуры, строительства и земельных отношений.

«О запрете остановки и стоянки. <…> Запрещена остановка и стоянка всех видов транспорта на территориях (парковках), прилегающих к земельным участкам», — указано на сайте.

Парковку запретили у домов, расположенных по адресам: 1 мкр., 13/1; 3 мкр., 1; 5 мкр., 33; 6 мкр., 1г; пр. Конституции, 67а; пр. Машиностроителей, 11-а; ул. Бурова-Петрова, 100, 122а, 123, 123а, 123 стр. 1; ул. Омская, 78, 133, 143, 175; ул. Промышленная, 4; ул. Химмашевская, 16. Возле зданий разместят соответствующие дорожные знаки.

Ранее в Кургане временно запретили парковку на участке улицы Советской. Там нельзя парковаться до 17 сентября.