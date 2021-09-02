Медсестра в Курганской области отсудила льготную пенсию у ПФР

Курганскому медику назначили льготную пенсию Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Пенсионная реформа в России

Бывшей сотруднице больницы в Курганской области пришлось через суд доказывать право на льготную пенсию. Речь шла о 12 годах работы в рентгенкабинете. Информация о разбирательстве размещена на сайте Шадринского городского суда.

«Работая в должности санитарки в спорные периоды, она постоянно, полный рабочий день выполняла работу младшей медсестры по уходу за больными, с учетом особенностей работы рентгеновского кабинета, так как в штатном расписании должность младшей медицинской сестры отсутствовала. При этом она занималась санитарной обработкой кабинета, оборудования, инструментов, подготовкой растворов и химических реактивов, проявляла пленки, утилизировала их, проводила уборку», — говорится в материалах суда.

В иске медработник оспаривала отказ шадринского отделения пенсионного фонда (ПФР) в назначении досрочной пенсии. Ведомство не включило периоды работы в рентгенкабинете в льготный стаж. В суде прозвучало, что по версии ПФР, у медработника отсутствовала необходимая продолжительность требуемого стажа на соответствующих видах работ.

По итогам рассмотрения дела суд удовлетворил иск заявительницы. Отказ ПФР в установлении ей льготной пенсии был признан недействительным. Ведомство по решению суда должно включить в страховой стаж спорные периоды работы.

URA.RU ранее писало, что врач-стоматолог в Курганской области обратился в суд, чтобы ему назначили льготную пенсию. Медик посчитал, что в стаж Пенсионный фонд не включил периоды, когда он работал на частные медицинские компании. Суд его иск не удовлетворил.