Птицефабрика, закрытая из-за гриппа птиц, сэкономит на тюменцах

Сотрудникам птицефабрики заплатят в разы меньше, так как в проблемах предприятия не усмотрели вины работодателя (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

На тюменской птицефабрике «Боровская», на которой введен карантин по птичьему гриппу, работников вынуждают подписывать соглашения, по которым они будут получать в разы меньше денег во время простоя предприятия. Об этом URA.RU рассказала председатель первичной профсоюзной организации «Боровская птицефабрика» Фаузия Хисматуллина.

«Люди подписывают невыгодные им приказы. Работникам не дают ознакомиться с документами. Отдел кадров обещает, что будут оплачивать по средней заработной плате. На самом же деле, выплаты будут производить исходя из размера тарифа, так как в приказе написано, что простой введен по независящим от работодателя причинам», — рассказала URA.RU Фаузия Хисматуллина.

По подсчетам профсоюза, в разных цехах сотрудники будут получать от двух до шести тысяч рублей в месяц — это две трети от тарифной ставки или оклада. В тоже время, если бы простой ввели по вине работодателя, допустившего заражение птицы на предприятии, то людям платили бы две трети от средней зарплаты — порядка 30 000 рублей в месяц.

По словам Хисматуллиной, в такой ситуации сотрудникам будет проще уволиться. Что касается простоя, то для разных цехов он введен на разные сроки. Так, цех выращивания птицы будет пустовать до мая 2022 года. Сортировочный планируют открыть в ноябре 2023 года. А убойный — и вовсе в 2024 году.

Получить комментарий от руководства птицефабрики не удалось — на звонки URA.RU там не ответили. Направлен письменный запрос.

Ранее агентство писало, что на предприятии ввели карантин по птичьему гриппу. Куриц — порядка 4,3 млн особей, умертвили и начали уничтожать. Из-за смога с полигона, где это происходит, тюменцы задыхались от невыносимого запаха. Региональный следственный комитет назначил по этому поводу проверку, а в правительстве области пояснили, почему сжигание птицы происходит просто в поле.

Причины заражения птицы и заноса инфекции на производство все еще не озвучены. Как ранее заявляли в Россельхознадзоре РФ, одной из них могло стать то, что на «Боровской» не соблюдали ветеринарные правила.