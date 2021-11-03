03 ноября 2021
02 ноября 2021

В тюменском наркоцентре произошла вспышка коронавируса

© Служба новостей «URA.RU»
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Магазины и фудкорты в период локдауна. Тюмень, фудкорт, карантин, локдаун, фудкорт закрыт
Из-за пандемии коронавируса в Тюменской области объявлен локдаун с 30 октября по 7 ноября Фото:
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Коронавирус COVID-19

Два очага коронавируса действует на 3 ноября в Тюменской области. Одна из вспышек произошла в центре для реабилитации наркозависимых. Об этом URA.RU сообщили в оперативном штабе региона со ссылкой на местное управление Роспотребнадзора.

«На контроле управления Роспотребнадзора по Тюменской области имеется два очага коронавирусной инфекции. Один — в центре реабилитации для наркозависимых „Тюменский“ (Нижнетавдинский район), второй в Комплексном центре социального обслуживания населения Ишимского района», — рассказали в оперштабе. Количество заболевших не называется.

Ранее агентство писало, что из-за пандемии коронавируса в Тюменской области объявлен локдаун с 30 октября по 7 ноября. В регионе не работает большинство предприятий.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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