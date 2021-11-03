В тюменском наркоцентре произошла вспышка коронавируса

Из-за пандемии коронавируса в Тюменской области объявлен локдаун с 30 октября по 7 ноября Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Два очага коронавируса действует на 3 ноября в Тюменской области. Одна из вспышек произошла в центре для реабилитации наркозависимых. Об этом URA.RU сообщили в оперативном штабе региона со ссылкой на местное управление Роспотребнадзора.

«На контроле управления Роспотребнадзора по Тюменской области имеется два очага коронавирусной инфекции. Один — в центре реабилитации для наркозависимых „Тюменский“ (Нижнетавдинский район), второй в Комплексном центре социального обслуживания населения Ишимского района», — рассказали в оперштабе. Количество заболевших не называется.

Ранее агентство писало, что из-за пандемии коронавируса в Тюменской области объявлен локдаун с 30 октября по 7 ноября. В регионе не работает большинство предприятий.