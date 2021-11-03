В ЯНАО усилится чиновник, отвечающий за цифровизацию в ведомстве

В департаменте госзакупок произойдет реорганизация Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Власти ЯНАО выделил отдел развития контрактной системы в отдельную структуру департамента госзакупок, которая будет подчиняться непосредственно первому заместителю директора ведомства. На данный момент это Виолетта Зябкина, она же в департаменте отвечает за цифровизацию. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

«Отдел развития контрактной системы выделен из состава административно-правового управления и переподчинен непосредственно первому заместителю директора департамента. Основание: важность направления деятельности по развитию контрактной системы, в том числе цифровизации закупок», — говорится в сообщении пресс-службы правительства.

Отмечается, что увеличивать или уменьшать количество сотрудников не планируется. Цифровизация власти проходит в рамках нацпроекта «Цифровая экономика». Ранее в ЯНАО сменился руководитель департамента информационных технологий и связи.