03 ноября 2021
02 ноября 2021

В ЯНАО усилится чиновник, отвечающий за цифровизацию в ведомстве

© Служба новостей «URA.RU»
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Согласительная комиссия с представителем власти города и «Водного Союза». Курган , депутат, документы, чиновник, руки
В департаменте госзакупок произойдет реорганизация Фото:

Власти ЯНАО выделил отдел развития контрактной системы в отдельную структуру департамента госзакупок, которая будет подчиняться непосредственно первому заместителю директора ведомства. На данный момент это Виолетта Зябкина, она же в департаменте отвечает за цифровизацию. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

«Отдел развития контрактной системы выделен из состава административно-правового управления и переподчинен непосредственно первому заместителю директора департамента. Основание: важность направления деятельности по развитию контрактной системы, в том числе цифровизации закупок», — говорится в сообщении пресс-службы правительства.

Отмечается, что увеличивать или уменьшать количество сотрудников не планируется. Цифровизация власти проходит в рамках нацпроекта «Цифровая экономика». Ранее в ЯНАО сменился руководитель департамента информационных технологий и связи.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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