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Тюменскую область ждет резкое похолодание

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Тобольск, зима, погода, небо, заморозки, иней на деревьях, весна
В Тюменской области похолодает до -10 градусов Фото:

В ночь с 10 на 11 ноября в Тюменской области похолодает с +3 до -10 градусов. Об этом сообщает официальный сайт Росгидрометцентра. В целом же, по прогнозам синоптиков, на предстоящей неделе в регионе ожидается теплая погода.

«Средняя температура воздуха на территории Тюменской области в период с 8 по 10 ноября составит +3, +4 градуса. В ночь с 10 на 11 ноября в регионе ожидается похолодание до -10 градусов», — сообщает официальный сайт Росгидрометцентра.

Аналогичный прогноз дает сервис «Яндекс. Погода». «С 8 по 10 ноября в Тюменской области ожидаются осадки в виде дождя. Средняя температура воздуха в дневное время составит +2, +3 градуса. В ночное время — до -2. В период с 10 по 12 ноября в регионе ожидается похолодание до -9 градусов», — сообщает сервис «Яндекс. Погода».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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