В Тюмени открыли два новых пункта вакцинации от коронавируса

Всего в Тюмени работает 11 дополнительных пунктов вакцинации Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Тюмени 8 ноября открылись два новых пункта вакцинации от коронавируса. Об этом URA.RU сообщили в региональном оперативном штабе. Всего в областном центре действует 11 дополнительных пунктов, также вакцину можно получить в поликлиниках города.

«В выставочном центре „Тюменская ярмарка“ (ул. Севастопольская, 12) вакцинация проводится с 10:00 до 16:00. В ДК „Железнодорожник“ (ул. Первомайская, 55) с 8:00 до 20:00», — рассказали в оперштабе.

Кроме того привиться от коронавируса можно по следующим адресам:

МАУ СШ «Водник» (ул. Судоремонтная 2б);

ГАУ ТО ЦОП «Тюмень-дзюдо» (ул. Валерии Гнаровской,1);

стадион «Геолог» (ул. Коммуны, 22);

МАУ ДО ДЮЦ «Пламя» (ул. 30 лет Победы, 140а);

ГАУ ДО ТО «Пионер» (ул. Челюскинцев, 46);

ТРЦ «Гудвин» (, ул. М. Горького, 70, вакциномобиль);

МАУ ДО ЦРТДиЮ «Грант» (ул. Профсоюзная, 52);

МАУ СШ №1 Центр спортивной гимнастики (ул. Ватутина,1)

МАУ СШ «Тура» (ул. Кедровая, 125б).

Ранее тюменцы массово прививались в торговых центрах города. Но с 8 ноября допуск в них возможен только при наличии QR-кода — из-за нововведения на входе в ТРЦ образовались большие очереди.