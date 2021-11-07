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В Тюмени открыли два новых пункта вакцинации от коронавируса

© Служба новостей «URA.RU»
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Всего в Тюмени работает 11 дополнительных пунктов вакцинации Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В Тюмени 8 ноября открылись два новых пункта вакцинации от коронавируса. Об этом URA.RU сообщили в региональном оперативном штабе. Всего в областном центре действует 11 дополнительных пунктов, также вакцину можно получить в поликлиниках города.

«В выставочном центре „Тюменская ярмарка“ (ул. Севастопольская, 12) вакцинация проводится с 10:00 до 16:00. В ДК „Железнодорожник“ (ул. Первомайская, 55) с 8:00 до 20:00», — рассказали в оперштабе.

Кроме того привиться от коронавируса можно по следующим адресам:

  • МАУ СШ «Водник» (ул. Судоремонтная 2б);
  • ГАУ ТО ЦОП «Тюмень-дзюдо» (ул. Валерии Гнаровской,1);
  • стадион «Геолог» (ул. Коммуны, 22);
  • МАУ ДО ДЮЦ «Пламя» (ул. 30 лет Победы, 140а);
  • ГАУ ДО ТО «Пионер» (ул. Челюскинцев, 46);
  • ТРЦ «Гудвин» (, ул. М. Горького, 70, вакциномобиль);
  • МАУ ДО ЦРТДиЮ «Грант» (ул. Профсоюзная, 52);
  • МАУ СШ №1 Центр спортивной гимнастики (ул. Ватутина,1)
  • МАУ СШ «Тура» (ул. Кедровая, 125б).

Ранее тюменцы массово прививались в торговых центрах города. Но с 8 ноября допуск в них возможен только при наличии QR-кода — из-за нововведения на входе в ТРЦ образовались большие очереди.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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