В Тюмени открыли два новых пункта вакцинации от коронавируса

В Тюмени 8 ноября открылись два новых пункта вакцинации от коронавируса. Об этом URA.RU сообщили в региональном оперативном штабе. Всего в областном центре действует 11 дополнительных пунктов, также вакцину можно получить в поликлиниках города.
«В выставочном центре „Тюменская ярмарка“ (ул. Севастопольская, 12) вакцинация проводится с 10:00 до 16:00. В ДК „Железнодорожник“ (ул. Первомайская, 55) с 8:00 до 20:00», — рассказали в оперштабе.
Кроме того привиться от коронавируса можно по следующим адресам:
- МАУ СШ «Водник» (ул. Судоремонтная 2б);
- ГАУ ТО ЦОП «Тюмень-дзюдо» (ул. Валерии Гнаровской,1);
- стадион «Геолог» (ул. Коммуны, 22);
- МАУ ДО ДЮЦ «Пламя» (ул. 30 лет Победы, 140а);
- ГАУ ДО ТО «Пионер» (ул. Челюскинцев, 46);
- ТРЦ «Гудвин» (, ул. М. Горького, 70, вакциномобиль);
- МАУ ДО ЦРТДиЮ «Грант» (ул. Профсоюзная, 52);
- МАУ СШ №1 Центр спортивной гимнастики (ул. Ватутина,1)
- МАУ СШ «Тура» (ул. Кедровая, 125б).
Ранее тюменцы массово прививались в торговых центрах города. Но с 8 ноября допуск в них возможен только при наличии QR-кода — из-за нововведения на входе в ТРЦ образовались большие очереди.
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