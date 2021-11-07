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Власти Кургана объяснили запрет парковки возле крупного ТЦ

© Служба новостей «URA.RU»
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Городская парковка около ЦУМа. Курган, парковка, раскопанная улица, цум курган, ремонт
Вместо парковки может появиться зона для отдыха и досуга Фото:

На месте парковки возле ТЦ «Зауральский торговый дом» в Кургане может появиться новая общественная территория для отдыха. Также власти не исключают возможность продажи данного земельного участка. Об этом пресс-служба мэрии сообщила в ответ на запрос URA.RU, комментируя введенный запрет на въезд машин на парковку.

«Вовлечение в хозяйственный оборот всех земельных участков на территории города Кургана является одной из приоритетных задач. В настоящее время рассматривается вопрос о разработке концепции обустройства на данном земельном участке общественной территории для отдыха и досуга либо реализации данного земельного участка с торгов», — рассказали в администрации Кургана.

По данным городского департамента архитектуры, строительства и земельных отношений, разрешение на использование земельного участка возле ТЦ было предоставлено АО «Зауральский торговый дом» для размещения элементов благоустройства до 27 августа 2021 года. «В июне текущего года в адрес акционерного общества направлялось уведомление о необходимости оформления разрешения на использование земельного участка, но соответствующего заявления в адрес департамента в установленный срок от „Зауральского торгового дома“ не поступало», — пояснили в мэрии.

Дозвониться до руководства «Зауральского торгового дома» по номерам, имеющимся в распоряжении URA.RU, не удалось. Ранее URA.RU сообщало, что въезд на парковку возле ТЦ «Зауральский торговый дом» закроют в ближайшее время. Постановление об этом уже подписано в мэрии. В 2020 году власти уже закрывали парковку возле этого ТЦ. Инсайдеры сообщали, что причина могла быть в конфликте властей с владельцами торгового центра. Позже власти объяснили, что парковка была закрыта на ремонт в связи с жалобами горожан. Ремонт затянулся на несколько месяцев в связи с угрозой распространения коронавируса.

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