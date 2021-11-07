В Курганскую область не пустили более 13 тонн изюма

Изюм и чернослив вернули в Казахстан (архивное фото) Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

В Курганской области задержали груз с изюмом и черносливом. Об этом URA.RU 3 ноября сообщила пресс-служба управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям.

«6 ноября 2021 года на российско—казахстанском участке границы на КПП „Петухово-Автодорожный“ (Курганская область) при осуществлении документарного контроля выявлены нарушения при ввозе груза высокого фитосанитарного риска из Республики Казахстан в Российскую Федерацию. Партия подкарантинной продукции — 13,2 т изюма и 1,5 т чернослива (сливы сушеной) ввозилась в сопровождении фитосанитарного сертификата, но на коробках с продукцией отсутствовала маркировка», — рассказали в пресс-службе управления.

Перевозчика из Казахстана привлекли к административной ответственности. Ему запретили ввозить эту продукцию в Россию. Машину с товаром вернули в Казахстан.

Ранее в Курганской области разрешили продавать более 20 тонн иранских киви, зараженных калифорнийской щитовкой, так как этот вредитель опасен только для растений. Во второй половине октября в регион не пустили 76 тонн перца из Казахстана.