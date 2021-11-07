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В Курганскую область не пустили более 13 тонн изюма

© Служба новостей «URA.RU»
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9-й Межрегиональный форум мусульманской культуры «Мусульманский мир». Пермь, орехи, сухофрукты
Изюм и чернослив вернули в Казахстан (архивное фото) Фото:

В Курганской области задержали груз с изюмом и черносливом. Об этом URA.RU 3 ноября сообщила пресс-служба управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям.

«6 ноября 2021 года на российско—казахстанском участке границы на КПП „Петухово-Автодорожный“ (Курганская область) при осуществлении документарного контроля выявлены нарушения при ввозе груза высокого фитосанитарного риска из Республики Казахстан в Российскую Федерацию. Партия подкарантинной продукции — 13,2 т изюма и 1,5 т чернослива (сливы сушеной) ввозилась в сопровождении фитосанитарного сертификата, но на коробках с продукцией отсутствовала маркировка», — рассказали в пресс-службе управления.

Перевозчика из Казахстана привлекли к административной ответственности. Ему запретили ввозить эту продукцию в Россию. Машину с товаром вернули в Казахстан.

Ранее в Курганской области разрешили продавать более 20 тонн иранских киви, зараженных калифорнийской щитовкой, так как этот вредитель опасен только для растений. Во второй половине октября в регион не пустили 76 тонн перца из Казахстана.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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