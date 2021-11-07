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Курганский депутат выехал в район, где люди мерзнут без отопления

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт на тему отключения отопления. Курган, батарея, отопление, холод, отключение отопления, теплые носки
Температура воздуха в помещениях села не поднималась выше +13 градусов Фото:

Депутат Курганской облдумы Борис Чепурной приехал в Альменевский район, где во многих помещения райцентра есть проблемы с отоплением, и уговорил поставщиков угля принять участие в конкурсе на поставку. Данная информация размещена была размещена 8 ноября на сайте реготделения партии «Единая Россия».

«В настоящее время ведутся переговоры о приобретении еще двух котлов. Запасы угля на зиму должны составлять 3 тысячи тонн. Депутат вышел на поставщиков угля и сумел договориться об участии их в конкурсе», — указано в сообщении.

Парламентарий отметил, что на холод в квартирах ему пожаловались жители многоквартирных домов. В Альменеве депутат встречается с жителями и объясняет им, как решается проблема.

Ранее жительница райцентра сообщила URA.RU, что в селе работают всего два котла, но попеременно ломаются, из-за чего возникли проблемы с отоплением многоквартирных домов, зданий администрации, школы, детсада и других учреждений. Температура в помещении не поднималась выше +13 градусов. По данным местных властей, в августе теплоснабжающая организация «Пермьэнергосервис» отказалась предоставлять свои услуги в районе.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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