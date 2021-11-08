Инсайд: друг Дацюка имеет лазейку в споре с мэрией Екатеринбурга

В ближайшее время Александра Трунтаева вызовут на разговор в горадминистрацию Фото: Анна Майорова © URA.RU

У ООО «Регент», которым владеет бизнес-партнер хоккеиста Павла Дацюка Александр Трунтаев, есть чем отвечать на претензии мэрии Екатеринбурга в связи со скандальным сносом старинного дома на ул. Малышева, 38Б. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Речь идет о флигеле усадьбы Поповичевых. Ранее Трунтаев выкупил его, чтобы впоследствии снести и обустроить проезд ко второй очереди апарт-отеля «Радиус», которую он планирует возводить вместе с Дацюком за «Домом контор». Демонтаж произошел неожиданно — в ночь с 5-го на 6 ноября. На место выезжала Росгвардия, но силовики не смогли остановить работы. На следующее утро в горадминистрации говорили, что не знали о сносе заранее. Сейчас чиновники готовятся к разговору с Трунтаевым. Они злы на него.

«По закону Трунтаев должен был уведомить мэрию о сносе. Он это сделал — в марте 2021 года. Так же действовал и [хозяин корпорации „Маяк“ Владимир] Коньков, когда [в начале 2021 года] сносил конструктивистское здание ПРОМЭКТа. И у администрации тогда точно так же не было инструментов воздействия на застройщика, кроме привлечения прокуратуры», — поделился источник, близкий к мэрии.

При этом власти не считают мартовское уведомление достаточно весомым оправданием. «Уведомление подавалось в марте. А снос в ноябре. Это как?» — описал позицию властей другой собеседник. Сам Трунтаев события не комментирует.

О ситуации 9 ноября уже высказался и мэр Алексей Орлов. «Я таких поручений и разрешений [на снос] не давал. В общем-то, это вне наших полномочий. Здание находилось в частной собственности. Сейчас специалисты разбираются, были ли нарушены какие-либо градостроительные регламенты», — поделился он с URA.RU.