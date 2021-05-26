Курганского инспектора Ростехнадзора будут судить за взятки

Инспектора обвинили во взятках на 450 тысяч рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Расследование уголовного дела в отношении инспектора Курганского отдела Ростехнадзора, обвиняемого в получении взяток, завершено. В ближайшее время материалы передадут в суд, сообщает региональное следственное управление СК России.

Как установило следствие, в период с 2014 по 2019 годы обвиняемый, используя служебное положение, получал от руководства заинтересованных компаний взятки. Бизнесмены откупались от привлечения к административной ответственности за нарушения в сфере промышленной безопасности либо платили за общее покровительство. Взятки инспектор принимал посредством банковских переводов, наличными или продукцией, выпускаемой на проверяемых предприятиях, отмечают в СУ СК.

«Общая сумма полученных сотрудником Ростехнадзора взяток составила более 450 тысяч рублей», — говорится в сообщении ведомства. Мужчине предъявлено обвинение в преступлениях по статьям 290 УК РФ (получение взятки) и 291.2 УК РФ (мелкое взяточничество). Всего с его участием рассматривается пять эпизодов. Расследованием занимался первый отдел по расследованию особо важных дел областного СУ СК. На время следствия обвиняемого временно отстраняли от занимаемой должности.

О задержании сотрудника Курганского отдела по технологическому надзору Уральского управления Ростехнадзора URA.RU сообщало в июне 2020 года. Мужчину подозревали во взятке в 350 тысяч рублей от директора компании, занимающейся продажей газа на АЗС. Факт взятки выявили сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Курганской области.